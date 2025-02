Co piąty Polak planuje w 2025 roku pić 2 litry wody dziennie. Odwodnienie może mieć wpływ na poziom stresu i konflikty w związku

Co piąty Polak chce w 2025 roku zadbać o picie 2 litrów wody dziennie

Z badań wynika, że postanowienia noworoczne naszych rodaków najczęściej dotyczą kwestii związanych z dbaniem o zdrowie i szeroko rozumiany wellbeing. Aż 30 proc. ankietowanych wskazuje, że chce popracować nad regularną aktywność fizyczną, a 23 proc. wprowadzić do codzienności zbilansowaną dietę. Z kolei 19 proc. ankietowanych deklaruje, że chciałoby osiągnąć cel spożywania codziennie 2 litrów wody. Dane Waterdrop wskazują, że aż 48 proc. Polaków pije za mało wody, bo o tym zapomina, a 35 proc. respondentów przyznaje, że wynika to z faktu, że nie lubią jej smaku. Początek roku to dobra okazja, by zatrzymać się na chwilę i przypomnieć sobie o tym, jak ważne jest dbanie o siebie i swój dobrostan, a odpowiednie nawodnienie jest bardzo ważnym tego elementem. Styczeń często kojarzony jest z postanowieniami noworocznymi, natomiast luty, z racji przypadających w tym miesiącu Walentynek, to okazja do pielęgnowania relacji z bliskimi, ale też zadbanie o samego siebie. Okazuje się, że odpowiednie nawodnienie ma wpływ nie tylko na nasze zdrowie i samopoczucie, lecz też może mieć znaczenie w komunikacji z innymi.

Odwodnienie może mieć wpływ na konflikty w relacjach

Badania wskazują, że odpowiednie nawodnienie wspiera jasność myślenia oraz zdolność do efektywnej komunikacji. Osoby odwodnione z kolei mogą mieć trudności z wyrażaniem swoich emocji, co może prowadzić do konfliktów w relacjach. Inne dane wskazują, że oksytocyna – hormon związany z bliskością – może być lepiej regulowana przy odpowiednim nawodnieniu, co sprzyja tworzeniu silniejszych więzi emocjonalnych. Jednocześnie odwodnienie może prowadzić do obniżenia nastroju oraz podwyższenia poziomu kortyzolu – hormonu stresu – co z kolei wpływa na naszą zdolność do radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Przekładać się to może na relacje międzyludzkie i problemy w komunikacji z bliskimi. Zbliżające się Walentynki mogą więc być okazją do pielęgnowania relacji również przez zadbanie o odpowiednie nawodnienie. Austriacka marka Waterdrop wprowadza limitowaną kolekcję walentynkową, w której skład wchodzą wykonane z różowego, błyszczącego szkła borokrzemowego karbowane szklanki oraz karafka. Dodatkowo z okazji Walentynek dostępne są zestawy w specjalnych cenach: m.in. Selfcare, Besties oraz różowy zestaw z pudełkiem prezentowym.

Zrównoważony rozwój

Waterdrop dąży do tego, żeby stać się ekologicznym liderem w branży napojów. Obecnie marka dostępna jest w ponad 20 tys. punktach sprzedaży na świecie. Waterdrop wierzy w świat bez plastiku i popularyzuje butelki wielokrotnego użytku oraz Microdrinki bez dodatku cukru i konserwantów. Ambasadorami oraz inwestorami marki są m.in. Hubert Hurkacz, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Matteo Arnaldi, Alexander Bublik, Sebastian Korda, Elina Svitolina, Taylor Fritz, Andrey Rublev i Cameron Norrie.